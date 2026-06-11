Раздавившей грабителя итальянке дали 18 лет тюрьмы

Суд в итальянском городе Лукка вынес приговор предпринимательнице Чинции Даль Пино, обвиняемой в умышленном убийстве мужчины, укравшего у нее сумку. Женщина получила 18 лет тюремного заключения, сообщает агентство Lapresse.

В сентябре 2024 года 67-летняя владелица пляжного бизнеса из Виареджо на внедорожнике сбила бездомного марокканца после того, как он украл у нее сумку. Следствие установило, что женщина начала преследовать мужчину и несколько раз переехала его. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Прокуратура требовала для Даль Пино пожизненного заключения, утверждая, что она действовала с умыслом и намеревалась устроить самосуд. Обвинение также настаивало на том, что женщина не пыталась остановить мужчину, а целенаправленно таранила его своим автомобилем.

Защита, напротив, добивалась переквалификации обвинений на превышение пределов необходимой самообороны. Адвокаты утверждали, что женщина лишь хотела вернуть свою сумку с личными вещами и не имела намерения убивать вора. По ее словам, она пыталась заблокировать путь грабителю и была уверена, что мужчина получил лишь травмы после инцидента.

Камеры видеонаблюдения помогли установить личность водителя белого внедорожника. На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как женщина спокойно выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку, а затем возвращается в машину.

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