39 человек линчевали в Мозамбике из-за обвинений в краже пенисов

В Мозамбике 39 человек стали жертвами линчевателей в результате обвинений в колдовстве и краже пенисов. Министр внутренних дел Паулу Чачине, выступая перед курсантами школы сержантов полиции в провинции Софала, рассказал о последствиях вспышки насилия в стране, его слова приводит Agência de Informação de Moçambique.

По его словам, за участие в беспорядках задержаны 132 человека, которые расправились с 39 людьми и ранили еще 74. Уточняется, что расправы начались 18 апреля в провинции Кабу-Делгаду после слухов о колдунах, которые якобы воруют половые органы.

После этого, как отметил Чачине, беспорядки перекинулись еще на четыре провинции Мозамбика, включая Софалу. Министр призвал граждан прекратить распространение этих безосновательных слухов и предотвратить новые нападения.

Чачине добавил, что граждане «должны объединиться против этого зла», чтобы не дать ему «победить».

