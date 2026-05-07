Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

39 человек линчевали в Мозамбике из-за обвинений в краже пенисов

В Мозамбике 39 человек стали жертвами самосудов из-за обвинений в краже пенисов
Maria lobakina/Shutterstock/FOTODOM

В Мозамбике 39 человек стали жертвами линчевателей в результате обвинений в колдовстве и краже пенисов. Министр внутренних дел Паулу Чачине, выступая перед курсантами школы сержантов полиции в провинции Софала, рассказал о последствиях вспышки насилия в стране, его слова приводит Agência de Informação de Moçambique.

По его словам, за участие в беспорядках задержаны 132 человека, которые расправились с 39 людьми и ранили еще 74. Уточняется, что расправы начались 18 апреля в провинции Кабу-Делгаду после слухов о колдунах, которые якобы воруют половые органы.

После этого, как отметил Чачине, беспорядки перекинулись еще на четыре провинции Мозамбика, включая Софалу. Министр призвал граждан прекратить распространение этих безосновательных слухов и предотвратить новые нападения.

Чачине добавил, что граждане «должны объединиться против этого зла», чтобы не дать ему «победить».

В Южной Африке ранее пастор отрубил вору руки мачете после того, как поймал его на краже аккумулятора из церкви. По словам пострадавшего, пастор и его сын засыпали отрубленные конечности землей и листьями и ушли, просто оставив его с культями, истекающими кровью.

Ранее подростки забросали мужчину камнями, заподозрив его в педофилии.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!