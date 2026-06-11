Эксперт назвал возможность оценки полученных соцуслуг базой для современного государства

Возможность оценить полученную социальную услугу — базовый элемент современной сервисной модели государства, при которой гражданин воспринимается не как проситель, а как полноценный пользователь. Об этом заявил ИТ-эксперт Илья Костунов, комментируя подготовку к запуску в России цифрового сервиса, который позволит гражданам оценивать качество предоставляемых социальных услуг.

«Такое решение дисциплинирует систему: учреждения и сотрудники начинают ориентироваться как на отчетность, так и на реальные впечатления людей, ради которых они работают», — подчеркнул Костунов.

В свою очередь, член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Владимир Маслов отметил, что запуск сервиса является качественно новым шагом для управления отраслью на основе реальных данных, а не усредненных показателей и формальных отчетов.

«Социальная сфера традиционно сложна для измерения эффективности, потому что речь идет не о цифрах продаж или скорости обработки заявок, а о человеческом отношении, внимании и реальной помощи в трудной ситуации — все это невозможно оценить без голоса самого получателя услуги», — считает Маслов.

По его мнению, когда такая обратная связь становится системной и поступает в больших объемах, государство получает уникальный аналитический ресурс: становятся видны и лучшие практики, которые стоит масштабировать, и слабые места, требующие точечной донастройки.