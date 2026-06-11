Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперт назвал возможность оценки полученных соцуслуг базой для современного государства

ИТ-эксперт Костунов: сервис оценки соцуслуг дисциплинирует систему
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Возможность оценить полученную социальную услугу — базовый элемент современной сервисной модели государства, при которой гражданин воспринимается не как проситель, а как полноценный пользователь. Об этом заявил ИТ-эксперт Илья Костунов, комментируя подготовку к запуску в России цифрового сервиса, который позволит гражданам оценивать качество предоставляемых социальных услуг.

«Такое решение дисциплинирует систему: учреждения и сотрудники начинают ориентироваться как на отчетность, так и на реальные впечатления людей, ради которых они работают», — подчеркнул Костунов.

В свою очередь, член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Владимир Маслов отметил, что запуск сервиса является качественно новым шагом для управления отраслью на основе реальных данных, а не усредненных показателей и формальных отчетов.

«Социальная сфера традиционно сложна для измерения эффективности, потому что речь идет не о цифрах продаж или скорости обработки заявок, а о человеческом отношении, внимании и реальной помощи в трудной ситуации — все это невозможно оценить без голоса самого получателя услуги», — считает Маслов.

По его мнению, когда такая обратная связь становится системной и поступает в больших объемах, государство получает уникальный аналитический ресурс: становятся видны и лучшие практики, которые стоит масштабировать, и слабые места, требующие точечной донастройки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!