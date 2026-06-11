Мужчине грозит 20 лет за удар по ягодицам стюардессы ради привлечения внимания

В США арестовали мужчину, ударившего стюардессу по ягодицам во время рейса

Житель Индианаполиса стал фигурантом уголовного дела после инцидента со стюардессой на борту самолета, пишет The Independent.

Все произошло 9 мая на рейсе Delta Air Lines из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Бортпроводница подавала напитки и подошла к 32-летнему Джеймсу Малаку, который казался спящим. Не желая будить, она пропустила его и перешла к следующему пассажиру.

Остановившись неподалеку, девушка почувствовала удар по ягодицам с достаточной силой, чтобы заставить ее тело податься вперед. Она сразу обернулась и увидела, как Малак поднял руки и сказал: «Я ничего не делал».

О произошедшем сообщили пилоту, который решил направить самолет в международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон в интересах безопасности полетов.

Сотрудники полиции Атланты встретили самолет и задержали Малака. Мужчина признал, что действительно прикасался к ягодицам бортпроводницы, но якобы не имел намерения причинить вред или проявить неуважение, а лишь пытался привлечь ее внимание.

Малак был арестован за вмешательство в действия членов летного экипажа, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее бортпроводница выпила несколько бутылок вина перед рейсом и была уволена.