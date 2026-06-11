В России назвали лучшего молодого футболиста сезона

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) подвел итоги ежегодной премии «Лучший молодой футболист РПЛ», сообщает пресс-служба Rambler&Co.

По итогам голосования капитанов и тренеров второй год подряд лучшим стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков. В финальном голосовании Батраков набрал 162 очка. В тройку лучших также вошли два игрока ЦСКА – Матвей Кисляк (131 балл) и Кирилл Глебов (42 балла).

Как отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, премия «Лучший молодой футболист» помогает зафиксировать появление новых героев российского футбола.

«Алексей Батраков победил в прошлом году и провел второй подряд очень сильный сезон. Тренеры и капитаны клубов Российской Премьер-Лиги заслуженно поставили его на первое место», — сказал он.

В десятку лучших по итогам голосования вошли сразу пять новичков, среди которых Дмитрий Пестряков («Акрон»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Кирилл Данилов (ЦСКА) и Иван Беликов («Балтика»).