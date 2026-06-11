В Тюмени к 24 годам колонии приговорили мужчину за насилие над пятилетней дочерью

В Тюмени осудили 52-летнего местного жителя за преступления против половой неприкосновенности его дочери. Об этом сообщает Ленинский районный суд города.

Суд установил, что обвиняемый — отец потерпевшей 2009 года рождения — в период с июня по декабрь 2014 года и в октябре 2019 года растлевал малолетнюю дочь. Ему вменили п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста)

На момент вынесения приговора мужчина уже отбывал наказание в виде длительного срока лишении свободы. До этого Туринский районный суд Свердловской области осудил его за аналогичные преступления в отношении дочери. По совокупности приговоров суд назначил окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее красноярец получил 17 лет колонии за изнасилование дочери.