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Общество

В Западно-Казахстанской области запустят социальное такси

Россотрудничество помогло создать инклюзивный таксопарк в Уральске
Русский дом в Уральске

Россотрудничество в преддверии Дня России обеспечило передачу двух машин Lada Granta проекту социального такси в Уральске. Авто предоставлены инклюзивному предпринимателю для реализации инициативы по трудоустройству водителей с нарушением слуха, сообщили в организации.

Отмечается, что проект направлен на создание социально ориентированного таксопарка в Западно-Казахстанской области. Его ключевая задача — обеспечить устойчивые рабочие места для водителей с нарушением слуха и стабильный доход для них.

Глава Россотрудничества Игорь Чайка подчеркнул, что поддержка инклюзивного предпринимательства — одно из перспективных направлений гуманитарного сотрудничества России и Казахстана.

«Мы видим, как социально-ориентированные проекты меняют жизнь людей, и намерены системно поддерживать подобные инициативы. Россию и Казахстан связывают многолетняя дружба и добрососедство — поэтому подобные инициативы Россотрудничества призваны содержательно наполнять наши отношения в социально-гуманитарной сфере», — сообщил Чайка.

По словам главы предприятия Адилета Амирова, поддержка Россотрудничества отражает политику добрососедства между Казахстаном и Россией.

Передача автомобилей позволила основу для запуска проекта в пилотном режиме. На первом этапе будет отработана практическая эксплуатация машин, настроены рабочие протоколы и коммуникация — с учетом участия водителей с нарушением слуха, — а также проведена оценка качества, безопасности сервиса и эффективности выбранной модели занятости.

При успешной реализации пилот может быть масштабирован.

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