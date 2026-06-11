Нутрициолог составила идеальное летнее меню

Летом стоит делать акцент на холодные блюда. Однако полнота рациона должна остаться неизменной. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила нутрициолог Алла Макарова.

«Вместо горячего борща — свекольник или окрошка. Вместо котлеты с пюре — сытный салат. Главное правило: на тарелке всегда должны быть четыре составляющие: белки, жиры, углеводы и клетчатка. И в завтрак, и в обед, и в ужин», — сказала специалист.

Горячую кашу можно заменить на «гранолу» на воде с добавлением творога, йогурта и сезонных ягод, добавила она.

Диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Галина Ильенко до этого рассказала «Газете.Ru», какие напитки лучше употреблять в летний зной.

Для поддержания нормального водного баланса во время жары она посоветовала выбрать различные травяные настои, например настой мяты, мелиссы, чабреца. В том числе это могут быть свежевыжатые овощные и фруктовые соки, приготовленный в домашних условиях несладкий квас на основе солода и ячменя, различные компоты без добавления сахара.

Ранее врач объяснила, кто находится в группе особого риска в жару.