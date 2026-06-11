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Пережившую Вторую мировую войну женщину пытались выселить и не смогли

В Германии арендодатель пытался выселить из квартиры 101-летнюю женщину
Shutterstock/FOTODOM

В Кельне суд вынес решение по иску о выселении 101-летней Лилли Росток, страдающей деменцией. Ее арендодатель подал иск, чтобы снести дом и построить новое жилье, пишет Bild.

Вместе с мужем и тремя детьми Лилли переехала в квартиру в районе Кельн-Бикендорф почти 60 лет назад. В 2000 году женщина стала вдовой, но осталась в квартире и могла жить самостоятельно до 97 лет.

Только после падения, множественных переломов и длительного пребывания в больнице ее здоровье ухудшилось, и врачи констатировали слабоумие.

Полтора года назад ее дети обнаружили в почтовом ящике уведомление о расторжении договора аренды от арендодателя. Компания по недвижимости, выкупила дом у федерального правительства 15 лет назад, и расторгла договор. Теперь собственник планирует снести дом и построить новое здание.

Арендодатель предложил Лилли квартиру значительно меньшего размера, но, по словам ее дочери Бриджит, которая переехала к матери, чтобы ухаживать за ней, дело не площади жилья.

«Переезд означает для моей матери <...> приговор. Сейчас она живет здесь, в знакомой обстановке, и у нее есть место для передвижения», — объясняет женщина.

Арендодатель обратился в суд с иском, чтобы добиться выселения Лилли к концу года. Однако иск был отклонен. Судья из Кельна отметила, что сторона истца недостаточно обосновала, почему здание подлежит сносу.

Ранее 73-летний пермяк переехал в палатку после выселения из аварийного дома.

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