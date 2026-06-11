Рейс Челябинск — Анталья экстренно сел в Сочи и не мог улететь более 7 часов

Пассажирский самолет, летевший из Челябинска в Анталью, совершил незапланированную посадку в Сочи из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Уточняется, что бортпроводники оказали женщине первую помощь. Однако ей все равно потребовалась госпитализация. По информации перевозчика, женщину после посадки самолета встретила бригада скорой помощи. Что именно с ней произошло, не уточняется.

Борт был готов отправиться дальше по маршруту следования, однако из-за введенных в аэропорту ограничений на взлеты и посадку вынужденно задержался в Сочи на более чем семь часов. В авиакомпании отметили, что эта ситуация повлияла и на другие рейсы, летевшие в Анталью и обратно 11 и 12 июня.

До этого пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Баку, экстренно развернули в небе над Казахстаном. По данным Telegram-канала Mash, самолет совершил экстренную посадку в Омске. Причиной внезапной смены курса самолета стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Ранее врачам не удалось спасти пассажирку рейса «Москва — Тбилиси».