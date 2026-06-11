Российское посольство отреагировало на осквернение военного мемориала в Гюмри

Осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри — это не хулиганство, а умышленная атака на историческую память. Об этом заявило посольство России в Армении в своем телеграм-канале.

«С глубоким возмущением восприняли сообщения об осквернении мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное «хулиганство»», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что речь идет об умышленной атаке на общую историческую память и попытке надругательства над памятью о Победе в Великой Отечественной войне.

Дипломаты отметили, что видят острое неприятие произошедшего со стороны городских властей и общественности Гюмри. Они также выразили надежду на то, что официальный Ереван четко оценит случившееся, привлечет виновных к ответственности и пресечет подобные провокационные акции в будущем.

Инцидент произошел 10 июня. Неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев, которые были размещены на мемориальном комплексе. Сорванные элементы позже обнаружили сотрудники коммунальных служб в мусорных контейнерах прямо на территории мемориала. От ударов на каменных плитах остались сколы и отверстия.

Директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян назвал произошедшее чистым вандализмом и отсутствием уважения к предкам. При этом он обратил внимание, что пятиконечные звезды на мемориале не тронули — пострадали только названия городов.

Мэрия Гюмри решительно осудила случившееся и обратилась в полицию. Специалисты уже приступили к восстановлению поврежденных плит.

Ранее вандал «с особой жестокостью» разбил витраж в женевском православном храме.