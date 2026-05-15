Вандал «с особой жестокостью» разбил витраж в женевском православном храме

В Женеве вандал разбил исторический витраж русского православного Крестовоздвиженского собора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации храма.

Как рассказали в соборе, около полуночи неизвестный пробрался во двор и с особой жестокостью уничтожил витраж, которому почти 160 лет.

Подозреваемого задержали совместными усилиями службы безопасности собора и местной полиции после того, как он проник на территорию и попытался войти в алтарь.

Личность и мотивы преступника не раскрываются, следствие продолжается. Руководство собора, комментируя случившееся, подчеркнуло, что это не первый случай вандализма в его истории.

Построенный в XIX веке Крестовоздвиженский собор является кафедральным для Европейской епархии (самоуправляемой части) РПЦ за границей. Он находится неподалеку от центра Женевы и считается одним из известнейших русских православных храмов Европы, славясь своими уникальными историческими витражами и золочеными куполами.

