В России пройдет фестиваль ИИ-искусства

Фестиваль ИИ-искусства «Гига-Арт» пройдет в России с 12 июня по 4 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Для участия в фестивале желающим необходимо сгенерировать изображение в GigaChat с помощью модели Kandinsky и отправить ссылку на сайте фестиваля. Лучшие работы каждого этапа разместят на медиафасадах по всей России.

Как отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, сегодня каждый может попробовать себя в творчестве.

«Гига-Арт — это пространство, где можно с помощью ИИ-технологий Сбера проявить свой творческий потенциал и создать коллективный визуальный портрет страны», — сказал он.

Кураторами фестиваля станут певец Ваня Дмитриенко, гендиректор Cosmoscow Николай Коньков, фигурист Путр Гуменник и другие.