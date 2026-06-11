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Общество

Мужчину задержали за развращение мальчика в столичном метро

СК: в Москве 57-летнего мужчину заподозрили в совращении девятилетнего ребенка
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Москве мужчину задержали за развращение малолетнего в метро, сообщает столичный СК.

По данным следствия, не позднее 7 июня мужчина 1969 года рождения совершил в отношении ранее незнакомого девятилетнего мальчика некие действия сексуального характера. Инцидент произошел в вагоне электропоезда во время движения от станции «Речной вокзал» к станции «Войковская»,

Подозреваемого задержали по обвинению в иных действиях сексуального характера (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.

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