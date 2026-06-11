Раскрыт победитель в битве между окрошкой на квасе и кефире

Большинство россиян предпочитают готовить окрошку на квасе – об этом сообщили 59% участников опроса, проведенного kp.ru. Этот вариант стал безусловным лидером, отдав второе место окрошке на кефире (28%).

Любители готовить летний суп на квасе признались, что вообще не представляют, как можно выбрать другой рецепт – по их мнению, именно квас делает окрошку вкусной, а молочные продукты вроде кефира нельзя сочетать с колбасой и прочими ингредиентами.

В то же время среди 28% респондентов, отдавших голос за окрошку на кефире, подчеркивают, что добавление сливок или сметаны в супы считается нормальным, поэтому и в приготовлении окрошки на кефире нет ничего необычного. По их мнению, летний суп, сделанный на основе сладкого напитка, – это неправильно.

Интересно, что ещё 13% опрошенных выбрали вариант «другое». Среди них есть те, кто предпочитает окрошку на минералке с газом, другие – на майонезе, сыворотке или та́не.

Кроме того, многие признались, что вообще не любят окрошку и не понимают, зачем нужно смешивать салат с какими-то напитками.

Исследование подготовлено на основе ответов 1,2 тысячи читателей издания.

До этого аналитики выяснили, что окрошка остаётся одним из самых популярных холодных блюд летом. Судя по рецептам, которые россияне изучали в сети, наибольший спрос по-прежнему отмечается у традиционных способов приготовления: варианты на кефире и квасе набрали 116 тысяч и 78 тысяч просмотров соответственно.

Вместе с классикой пользователи активно искали и нестандартные рецепты. Так, окрошка с крабом на айране набрала 8 тысяч просмотров. В топ также вошли окрошка с домашним ростбифом и яблоком (6 тысяч просмотров) и окрошка с килькой в томате (1 тысяча просмотров).

Бренд-шеф ранее назвал лучшие альтернативы окрошке в жару.