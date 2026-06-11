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Герой России рассказал, как справился с последствиями ранения

Герой России Бахарев: какого-то большого страха я никогда не испытывал
Кадр из видео/Мария Чадина/RuTube

Настоящий мужчина – это охотник и воин, заявил ветеран СВО, член союза писателей, Герой России, капитан Максим Бахарев в новом выпуске интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов».

Бахарев рассказал, что во время мобилизации он понял, что на СВО он хочет по-настоящему отдать долг Родине.

«Мне говорили, что я по возрасту не должен попасть туда. Но здоровый организм, крепкий человек. Нужны были офицеры, у меня высшее образование, мне предложили стать офицером. А я согласился», — сказал он.

Бахарев отметил, что он не испытывал страха, когда выходил на разведку в одиночку.

«У меня не было страха. Когда мне ставили задачу выйти на определенную точку, я лично один выходил туда и смотрел, чтобы понимать, что ребят не накроют», — сказал он.

Бахарев добавил, что во время СВО он изменил свое отношение к дружбе и людям.

«До СВО я не знал, что столько добрых людей меня знают и до сих пор держат в кругу своего внимания. Отозвались тысячи людей, с которыми я пересекался один раз в неделю, в месяц. Все эти люди вдруг появились с добрыми словами», — рассказал он.

По словам Героя России, поддержка его супруги стала одной из главных опор после ранения.

«Это мой единственный человек в жизни. Я так долго ее добивался в свое время. Я люблю ее по-настоящему и не представляю, как без нее жить вообще в принципе. Я не совсем уверен, что бы было, если бы это ранение случилось в 27 лет. Сейчас я уже сформировавшаяся личность. Я на все вопросы для себя ответил в этой жизни», — заявил он.

Напомним, Бахарев, спасая товарищей при выполнении боевого задания, потерял руки и ноги.

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