Папоротниковый сад пришлось временно закрыть из-за людей, которые там испражнялись

В Новой Зеландии закрыли папоротниковый сад из-за испражнявшихся в нем людей

Районный совет Мастертона, Новая Зеландия, принял решение закрыть папоротниковый сад в парке королевы Елизаветы. Причиной послужили неоднократные случаи, когда посетители использовали историческое здание в качестве общественного туалета, пишет 1News.

«В последнее время у нас было несколько случаев, когда люди испражнялись в папоротниковой оранжерее», — говорится в официальном заявлении совета.

Представитель совета назвал такое поведение совершенно неприемлемым и неуважительным по отношению к другим посетителям парка, отметив, что, к счастью, подобные инциденты происходят редко. Он особо подчеркнул, что всего в двух минутах ходьбы от сада находятся отличные общественные туалеты.

Представитель предупредил, что дефекация в общественном месте является правонарушением согласно Закону о мелких правонарушениях 1981 года.

Папоротниковый сад, построенный Обществом благоустройства Мастертона в 1924 году, являлся одной из самых примечательных зеленых зон региона. На его территории произрастало более 60 видов папоротников. Администрация рассчитывает в кратчайшие сроки провести уборку и вновь открыть сад для посетителей.

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