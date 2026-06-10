Двухцветное яблоко удивило покупателей

В новозеландском городе Крайстчерч посетители продуктового магазина Sunshine Corner Market стекаются, чтобы увидеть редкое яблоко. Плод наполовину красный, наполовину желтый, с почти идеальным разделением цвета, пишет UPI.

Химеры, возникающие в результате генетической мутации, когда плод формируется из клеток двух разных генетических линий, встречаются реже чем в одном случае на миллион.

Владелица магазина по имени Хизер рассказала, что яблоко стало настоящей местной достопримечательностью. По ее словам, покупатели, вернувшись домой, рассказывали о находке своим супругам, те не верили, и тогда пары приходили в магазин вместе.

«Многие очень взволнованы и фотографируют это яблоко. Оно просто захватило воображение людей», — поделилась Хизер.

Некоторые покупатели даже просили потрогать яблоко на удачу перед участием в конкурсах. Хизер отмечает, что срок хранения необычного плода удалось продлить благодаря холодильнику, однако скоро придется принимать решение: попытаться сохранить его навсегда или же разрезать, чтобы заглянуть внутрь.

Ранее диетолог назвал людей, которым нельзя есть яблоки.