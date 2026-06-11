Психолог раскрыл, нормально ли общаться с бывшим партнером

Если расставание прошло мягко, оба человека действительно отпустили ситуацию, у них нет скрытых надежд и новые партнеры не страдают, то общение с бывшими может быть вполне здоровой историей. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Юрий Падоров.

«Но чаще картина другая. Люди продолжают общаться, потому что не могут отпустить, потому что общение с бывшим — это способ держать запасной аэродром, заглушать тревогу одиночества или сохранять иллюзию контроля над тем, что уже закончилось. Это не дружба — это незавершенный гештальт в красивой упаковке», — отметил специалист.

Особая ситуация — когда один партнер отпустил прошлое, а второй нет. Здесь общение становится жестоким по отношению к тому, кто еще любит, добавил он.

Согласно результатам недавнего исследования девелопера Level Group, 15% опрошенных россиян не разъезжаются с экс-партнером сразу после завершения отношений из-за невозможности оплачивать полную стоимость аренды квартиры по отдельности. Еще 7% бывших возлюбленных продолжают жить вместе в общей собственности до ее продажи или раздела.

Ранее психологи выяснили, как сделать расставание менее травматичным.