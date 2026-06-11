В Барнауле хозяева выкинули из окна своего 18-летнего кота

В Барнауле спасли 18-летнего кота, от которого пытались избавиться владельцы

В Барнауле жительница дома №231 на Павловском тракте выкинула кота с шестого этажа. Это произошло 5 июня на глазах у многочисленных свидетелей, сообщает Telegram-канал «Barnaul 22».

В результате кот упал в кусты, что смягчило падение, и прятался там. Очевидцы обратились за помощью к волонтерам, которые начали поиски животного. Его владельцы в течение часа безучастно наблюдали за происходящим с балкона.

Когда зоозащитница нашла кота и уже собиралась везти его в ветклинику, из подъезда вышел мужчина, назвавший себя хозяином, и потребовал отдать питомца. Он заявил, что недавно кот, которому 18 лет, «сошел с ума», потому что укусил и поцарапал хозяйку.

Владельцы решили его усыпить, но волонтеры не позволили им сделать это. В ветклинике выяснилось, что переломов у животного нет, но есть проблемы с почками и сильный стресс.

Кота поместили в приют «Бусинка». По словам зоозащиитников, он не проявляет агрессии, ведет себя адекватно. Ему можно помочь кормом и лекарствами.

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