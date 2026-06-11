Россияне смогут примерить формы стран-участниц ЧМ-2026 по футболу

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и российская социальная сеть Looky представили ИИ-примерку формы 30 футбольных сборных-участник ЧМ-2026, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Теперь пользователи Looky смогут загрузить свою фотографию, выбрать команду и примерить ее форму. Пользователям доступны формы и образы Испании, Бразилии, Англии, Мексики, Японии и других стран-участниц.

«Для болельщика форма всегда была чем‑то большим, чем просто спортивная экипировка – это способ заявить о своей команде, истории и эмоциях, с которыми ты выходишь на трибуну или к экрану», — отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Также примерка формы будет доступна гостям «Пикника Афиши» в Москве.

«Мы хотели дать каждому почувствовать себя частью большого футбольного события: примерить форму сборной в LOOKY с помощью ИИ и поделиться результатом», — рассказал креативный директор Looky Артем Коновалов.