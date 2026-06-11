Высокопоставленным сотрудникам Еврокомиссии проверят когнитивные способности

В конкурсе для сотрудников Еврокомиссии, претендующих на должности среднего и высшего звена (AD7), появится обязательная проверка общих когнитивных способностей. Об этом сообщил официальный сайт EPSO (Европейского бюро по отбору персонала).

Сайт по подготовке к конкурсам EPSO уточняет, что нововведение касается внутреннего конкурса COM/AD/107/2026. Первым этапом отбора станет оценка когнитивных способностей (cognitive reasoning assessment). Тестирование будет проводить частная компания SHL.

Кандидатам дадут 36 минут на 24 вопроса, по ответам на которые проверяются навыки работы с числами, а также дедуктивное и индуктивное мышление. Чтобы пройти дальше, необходимо набрать результат не ниже 60 процентилейПроцентиль (или перцентиль) — это статистическая мера, указывающая, какой процент данных в наборе находится ниже определенного значения. Например, если ваш результат находится на 90-м процентиле, это значит, что 90% всех остальных результатов равны или хуже вашего, а лишь 10% — лучше. Соискатели, не преодолевшие этот порог, будут исключены из конкурса.

Конкурс AD7 открыт для сотрудников Еврокомиссии, имеющих не менее шести лет профильного опыта после получения диплома, дающего доступ к этой категории должностей.

Параллельно EPSO проводит открытые конкурсы для внешних кандидатов. До 10 июня 2026 года принимались заявки на конкурс EPSO/AD/429/26 для IT-специалистов. Всего открыто 782 вакансии по четырем направлениям: управление проектами (228 мест), IT-инфраструктура (204 места), наука о данных (184 места), облачные технологии и сети (166 мест).

Для участия нужно гражданство страны ЕС, свободное владение одним из официальных языков союза (уровень C1) и знание второго на уровне B2. Базовая зарплата для прошедших отбор составляет от €7646 до €8651 в месяц в зависимости от опыта. Заявки принимаются через портал EPSO, детали о датах тестирования опубликованы на официальном сайте бюро.

Ранее Еврокомиссия решила увеличить штат в гендиректорате по оборонной промышленности.