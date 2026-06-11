Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Лонг-Айленде поймали зубастую рыбу-монстра, способную ползать по земле

NYP: на Лонг-Айленде поймали угрожающую местной рыбе северную змееголову
Getty Images

На Лонг-Айленде впервые выловили северную змееголову — прожорливую рыбу, способную «гулять» по суше и подолгу обходиться без воды. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC).

«Эти рыбы могут ходить по земле. У них нет естественных противников-хищников, и они уничтожают местные виды рыб — едят практически все, что могут запихнуть в свои большие пасти», — рассказала региональный директор по рыболовству DEC Хайди О'Райордан.

Хищника, которого прозвали «рыбой-монстром», поймал рыбак на пруду Лили в округе Саффолк на прошлой неделе. Родина северной змееголовы — Азия, там она является популярным объектом промысла. В водах Лонг-Айленда представитель этого инвазивного вида оказался, вероятно, из-за того, что кто-то выпустил его из аквариума или с рыбного рынка.

Северная змееголова настолько опасна для местной экосистемы, что по закону штата любой рыбак, поймавший эту рыбу, обязан ее уничтожить и сообщить о поимке властям. Сейчас DEC разрабатывает план защиты и пытается отследить возможных сородичей пойманного монстра. Специалисты прочесали озеро Ронконкома — крупнейший пресноводный водоем Лонг-Айленда — но пока ничего не нашли. В поисках они используют метод «электрорыболовства»: воду бьют током, чтобы временно оглушить рыбу и выловить ее без травм.

Северная змееголова способна дышать атмосферным воздухом благодаря специальному наджаберному органу и обходиться без воды до четырех суток, что позволяет ей переползать из одного водоема в другой. Ее острые зубы позволяют перекусывать даже рыболовные сети. Одна самка может откладывать до 100 тысяч яиц в год, удваивая популяцию всего за 15 месяцев. Крупнейшая особь, пойманная в США, весила около 9 кг и достигала почти 90 см в длину. Свое название рыба получила из-за узоров на коже, напоминающих окраску гремучей змеи.

Ранее на Украине предупредили о появлении в Черном море опасной для человека рыбы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!