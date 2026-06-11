На Лонг-Айленде поймали зубастую рыбу-монстра, способную ползать по земле

На Лонг-Айленде впервые выловили северную змееголову — прожорливую рыбу, способную «гулять» по суше и подолгу обходиться без воды. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC).

«Эти рыбы могут ходить по земле. У них нет естественных противников-хищников, и они уничтожают местные виды рыб — едят практически все, что могут запихнуть в свои большие пасти», — рассказала региональный директор по рыболовству DEC Хайди О'Райордан.

Хищника, которого прозвали «рыбой-монстром», поймал рыбак на пруду Лили в округе Саффолк на прошлой неделе. Родина северной змееголовы — Азия, там она является популярным объектом промысла. В водах Лонг-Айленда представитель этого инвазивного вида оказался, вероятно, из-за того, что кто-то выпустил его из аквариума или с рыбного рынка.

Северная змееголова настолько опасна для местной экосистемы, что по закону штата любой рыбак, поймавший эту рыбу, обязан ее уничтожить и сообщить о поимке властям. Сейчас DEC разрабатывает план защиты и пытается отследить возможных сородичей пойманного монстра. Специалисты прочесали озеро Ронконкома — крупнейший пресноводный водоем Лонг-Айленда — но пока ничего не нашли. В поисках они используют метод «электрорыболовства»: воду бьют током, чтобы временно оглушить рыбу и выловить ее без травм.

Северная змееголова способна дышать атмосферным воздухом благодаря специальному наджаберному органу и обходиться без воды до четырех суток, что позволяет ей переползать из одного водоема в другой. Ее острые зубы позволяют перекусывать даже рыболовные сети. Одна самка может откладывать до 100 тысяч яиц в год, удваивая популяцию всего за 15 месяцев. Крупнейшая особь, пойманная в США, весила около 9 кг и достигала почти 90 см в длину. Свое название рыба получила из-за узоров на коже, напоминающих окраску гремучей змеи.

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