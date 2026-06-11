Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В ЛДПР предложили новый метод оценки качества работы медучреждений

ЛДПР предложила оценивать работу руководства медучреждений через «Госуслуги»
Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запустить на «Госуслугах» систему оценки качества медицинской помощи пациентами, сообщает ТАСС.

Слуцкий направил соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Лидер ЛДПР отметил, что результаты оценки стоит учитывать при начислении премий руководителям больниц и поликлиник.

Для формирования оценки предлагается учитывать доступность записи на прием, время ожидание, отношение медперсонала, качество оказанной помощи и другие параметры.

Также лидер ЛДПР предложил ежеквартально публиковать результаты в открытом доступе.

«При этом результаты такой оценки должны не просто публиковаться в открытом доступе, а также учитываться при определении эффективности работы регионального Минздрава и напрямую влиять на уровень заработной платы руководства медицинских организаций», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что сегодня мнение пациентов недостаточно влияет на работу системы здравоохранения.

По словам Слуцкого, вопросы здравоохранения обсудят на всероссийском форуме пациентов, который партия проведет 19 июня.

«Вместе с пациентами, врачами, экспертами и представителями общественных организаций мы обсудим конкретные механизмы повышения качества медицинской помощи и сформируем предложения, которые будут положены в основу дальнейших законодательных инициатив», — сказал Слуцкий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!