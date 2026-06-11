В ЛДПР предложили новый метод оценки качества работы медучреждений

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запустить на «Госуслугах» систему оценки качества медицинской помощи пациентами, сообщает ТАСС.

Слуцкий направил соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Лидер ЛДПР отметил, что результаты оценки стоит учитывать при начислении премий руководителям больниц и поликлиник.

Для формирования оценки предлагается учитывать доступность записи на прием, время ожидание, отношение медперсонала, качество оказанной помощи и другие параметры.

Также лидер ЛДПР предложил ежеквартально публиковать результаты в открытом доступе.

«При этом результаты такой оценки должны не просто публиковаться в открытом доступе, а также учитываться при определении эффективности работы регионального Минздрава и напрямую влиять на уровень заработной платы руководства медицинских организаций», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что сегодня мнение пациентов недостаточно влияет на работу системы здравоохранения.

По словам Слуцкого, вопросы здравоохранения обсудят на всероссийском форуме пациентов, который партия проведет 19 июня.

«Вместе с пациентами, врачами, экспертами и представителями общественных организаций мы обсудим конкретные механизмы повышения качества медицинской помощи и сформируем предложения, которые будут положены в основу дальнейших законодательных инициатив», — сказал Слуцкий.