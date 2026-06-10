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В Петербурге задержали находившегося в розыске с 2008 года вора в законе

«Ъ»: в Санкт-Петербурге задержали вора в законе Юсифа Алиева
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Вор в законе Юсиф Алиев задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал газете «Коммерсантъ» источник в ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что 54-летний мужчина находился в международном розыске с 2008 года по нескольким статьям.

По данным издания, Алиева задержали утром 9 июня в доме на набережной Макарова. Ему вменяют в том числе статью о занятии высшего положения в преступной иерархии, максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до 15 лет.

В 2009 году Юсифа Алиева и еще троих воров в законе уже задерживали в Москве во время сходки в одном из ресторанов по подозрению в вымогательствах и похищениях людей. Тогда вместе с ним задержали лидеров азербайджанских преступных групп Алибалу Гамидова и Мамеда Хусейнова, а также уроженца Грузии Теймураза Фарояна. Вскоре Алиева отпустили, после чего он скрылся.

В апреле в Нижегородской области вынесли приговор криминальному авторитету Звиаду Озманяну, известному как Звиад Тбилисский. Он уже был судим за групповую кражу, хранение наркотиков и разбой.

Мужчина должен был выйти на свободу в 2024 году. Однако следствие установило, что он контролировал исправительные учреждения региона, распоряжался так называемым «общаком» и назначал «положенцев».

В итоге суд назначил ему 11 лет и один день лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 80 тыс. рублей.

Ранее в России посчитали воров в законе.

 
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