«Аэрофлот» изменит правила приобретения билетов по «плоским» тарифам

«Аэрофлот» увеличит доступность «плоских» тарифов для граждан России, сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 15 июня 2026 года билеты по «плоским» тарифам экономического класса смогут приобретать только граждане России. В авиакомпании отметили, что решение распространить действие «плоских» тарифов только на россиян было принято в связи с высоким спросом и социальной значимостью программы.

Иностранные граждане смогут приобретать билеты по коммерческим тарифам, действующим на данных направлениях.

В «Аэрофлоте» отметили, что в 2025 году на дальневосточных направлениях «плоскими» тарифами воспользовались 1,5 млн пассажиров, а на рейсах Москва — Калининград — более 831 тыс. человек.

Напомним, «плоские» тарифы — это социальная инициатива «Аэрофлота», которая реализуется с 2014 года. Цены на билеты по «плоским» тарифам ниже себестоимости и не зависят от даты вылета.

На данный момент «плоские» тарифы доступны на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также между Москвой и Калининградом.