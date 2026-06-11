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Общество

В России обновили перечень медицинских специальностей

Минздрав обновил перечень медицинских специальностей, добавив 15 направлений
Антон Вергун/РИА «Новости»

Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, аналитическая токсикология, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. А специальности бактериология, вирусология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028 года.

Документ с обновленным перечнем медработников должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

До этого Минздрав РФ упразднил должность врача-сексолога. С 1 сентября этого года они больше не будут входить в перечень медицинских специальностей. Их функции планируется передать другим специалистам с более широким направлением деятельности.

Также с 1 сентября прекратится прием на должности врача-диабетолога, врача-лаборанта, зубного врача, городского врача-педиатра, участкового психиатра-нарколога, фельдшера-нарколога и ряда других специалистов. С 1 сентября 2028 года упразднят должности врачей-бактериологов, вирусологов и паразитологов. Отмечается, что те, кто уже работает на этих должностях, смогут продолжить свою деятельность после вступления изменений в силу.

Ранее в России предложили по-новому начислять зарплаты медикам.

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