Пользователи 2ГИС смогут построить маршрут для проезда светофоров на зеленый свет

2ГИС стал первым картографическим сервисом, который запустил функцию «Зеленая волна», сообщает пресс-служба сервиса.

«Зеленая волна» подбирает оптимальную скорость, чтобы водитель проехал серию светофоров на зеленый сигнал без остановок, оставаясь в пределах разрешенной ПДД скорости.

Функция рассчитывается на определенную среднюю скорость в зависимости от длины цикла светофорного сигнала, расстояния между светофорами и скорости автомобиля.

«Теперь «Зеленая волна» добавляет карте живой ритм: навигатор мягко подсказывает темп, и ты пересекаешь перекресток за перекрестком без остановок. Для нас это логичное развитие онлайн-сигналов светофоров и технологический восторг, а для водителей — предсказуемые, комфортные и просто приятные поездки», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

В компании отметили, что новая функция уже доступна в 2ГИС в Москве и Новосибирске, а при необходимости пользователь может отключить ее в настройках. В будущем по мере подключения таймера сигналов светофоров в сервисе «Зеленая волна» станет доступна и в других городах России.

Также в компании добавили, что рекомендуемая скорость подбирается в пределах разрешенной на участке по ПДД, но иногда она может быть ниже привычного темпа, чтобы водитель попал в ритм потока и проехал больше светофоров без остановок.