В Калининградской области начался «Шум»

Участниками форума «Шум» в 2026 году станут 1,5 тыс. медиаспециалистов

Юбилейный Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» открылся в Калининградской области. В этом году участниками проекта станут 1,5 тыс. молодых медиаспециалистов из России и зарубежных стран, включая журналистов, авторов контента, лидеров общественного мнения, редакторов СМИ и представителей медиахолдингов, сообщили организаторы.

Форум проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и включено в программу мероприятий, посвященных 80-летию Калининградской области.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума. На церемонии открытия обращение главы государства зачитал первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин.

«За прошедшие годы проект получил широкое признание, значительно укрепил свой просветительский, консолидирующий потенциал. Гармонично дополнил масштабную работу, которая ведется в нашей стране в рамках продвижения медиатехнологий, креативных индустрий — в целом», — отметил глава российского государства.

Как рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, за пять лет существования форум объединил тысячи молодых медиаспециалистов в России и за ее пределами.

«Кроме развития профессиональных навыков, форум формирует сообщество медиаспециалистов, которые сохраняют историю, продвигают культуру нашей страны и создают востребованный смысловой контент для молодежи», — подчеркнул он.

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что проведение юбилейного форума совпало с празднованием 80-летия региона.

Сообщается, что программа форума в 2026 году включает пять образовательных треков. Первым будет «Шум. Производство», в нем примут участие 300 молодых специалистов, которым предстоит освоить полный цикл создания медиапроектов — от разработки концепции до презентации готового продукта.

Одним из нововведений форума в этом году станет институт мастеров программ. Они будут курировать тематические направления и работать с участниками в качестве наставников.

В рамках форума также пройдет грантовый конкурс «Росмолодежи». Молодые люди смогут представить собственные проекты и получить на их реализацию до 1,5 млн рублей. Заявки принимаются до 1 июля по 18 направлениям, включая экологию, туризм, науку, культуру, добровольчество, спорт и медиа.