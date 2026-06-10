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Российские подростки похитили и связали пятиклассника из-за вейпа

РЕН ТВ: в Кузбассе подростки похитили и связали пятиклассника из-за вейпа
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе два подростка похитили и связали мальчика из-за подозрений в краже вейпа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Парковой улице в городе Прокопьевске. Все началось с того, что студент колледжа и семиклассник заподозрили учащегося пятого класса в краже вейпа.

Подростки затолкали ребенка в багажник машины и отвезли в гараж. Там они связали мальчика веревкой, а сами ушли.

Пока злоумышленников не было, школьнику удалось самостоятельно освободиться от пут и добраться до дома. Родители пострадавшего обратились в за помощью в правоохранительные органы.

Ранее подросток ударил друга ножом из-за вейпа, пострадавшего не спасли.

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