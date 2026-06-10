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Врач рассказал, через сколько алкоголь полностью выводится из организма

Психиатр Литков: алкоголь выводится за 48 часов, но последствия остаются дольше
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Вокруг «выведения алкоголя» существует много мифов. Один из самых популярных — что организму нужен почти месяц, чтобы полностью очиститься. На практике все сложнее: важно разделять два процесса — собственно выведение этанола и восстановление после его воздействия. Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков рассказал «Газете.Ru», что это принципиально разные вещи.

«Алкоголь как вещество выводится относительно быстро. Но последствия его воздействия на нервную систему и организм в целом могут сохраняться значительно дольше», — объясняет специалист.

Этанол перерабатывается в печени с довольно стабильной скоростью — в среднем около 0,1–0,15 промилле в час. Это означает, что даже после эпизода обильного употребления в большинстве случаев алкоголь полностью покидает организм в течение суток, иногда — до 48 часов. Точные сроки зависят от массы тела, пола, состояния печени и количества выпитого.

Однако ощущение «не до конца восстановился» может сохраняться дольше. Это связано с тем, что продукты распада алкоголя, прежде всего ацетальдегид, оказывают токсическое воздействие на клетки. Даже после их выведения организму требуется время, чтобы нормализовать работу систем.

«Люди часто путают отсутствие алкоголя в крови с полным восстановлением. На самом деле нервная система может приходить в норму несколько дней, а при регулярном употреблении — значительно дольше», — отмечает Литков.

Если речь идет о разовом эпизоде, при отсутствии хронического употребления, восстановление обычно занимает от одного до нескольких дней. Уходят симптомы интоксикации, нормализуется сон, стабилизируется эмоциональное состояние.

Другая ситуация — регулярное употребление алкоголя. В этом случае организм работает в условиях постоянной нагрузки, и восстановление требует больше времени. Нарушается сон, повышается тревожность, снижается стрессоустойчивость. Здесь уже речь идет не о «выведении», а о реабилитации функций.

Именно в этом контексте и появляется цифра «несколько недель». Это не про сам алкоголь, а про восстановление психики и биохимических процессов. У некоторых людей нормализация состояния действительно может занимать 2–4 недели после прекращения регулярного употребления.

Отдельно специалист подчеркивает, что ощущение «очищения» — субъективное. Оно зависит от общего состояния здоровья, образа жизни и даже уровня стресса.

«Говорить о каком-то универсальном сроке вроде месяца некорректно. Алкоголь выводится быстрее, но восстановление — индивидуальный процесс, который может занимать разное время», — резюмирует Сергей Литков.

Ранее психиатр назвал первые признаки формирующейся зависимости.

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