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Общество

Эстония может начать сдавать места в тюрьмах в аренду

ERR: парламент Эстонии одобрил закон, разрешающий аренду мест в тюрьмах
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Парламент Эстонии одобрил законопроект, который позволяет сдавать места в тюрьмах в аренду другим странам. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

По данным журналистов, инициативу поддержали 52 депутата, 35 выступили против.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание возможности для исполнения наказаний, которые были назначены судами иностранных государств. Ожидается, что в случае принятия документа Эстония сможет сохранить целевое использование Тартуской тюрьмы и обеспечит занятость тюремного персонала.

Помимо этого, проект направлен на снижение расходов на пустующие тюрьмы в Эстонии. Также власти республики хотят таким образом обеспечить устойчивость государственных финансов.

В феврале издание Soir сообщало, что Бельгия работала над проектом аренды мест в тюрьмах Эстонии, а также в Албании и самопровозглашенном Косове для содержания под стражей преступников-мигрантов из-за крайней перегрузки местной пенитенциарной системы.

Ранее в Швеции заявили о возможности аренды мест в тюрьмах за рубежом.

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