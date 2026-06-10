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Стоматолог рассказал, как импланты влияют на форму лица

Врач Кузьмин: овал лица может измениться после установки имплантов
Shutterstock

Существует мнение, что установка имплантов или ортодонтия способны сделать лицо более худым и подтянутым. Однако изменения зависят от состояния зубов, потери костной опоры после их длительного отсутствия. Об этом газете «Известия» рассказал врач-стоматолог-хирург-имплантолог, доцент, кандидат медицинских наук, эксперт бренда Alpha – Bio Tec Игорь Кузьмин.

Специалист объяснил, что лицо формируется на основе костной структуры, мышц и мягких тканей. В случае, если зуб был удален и не заменен вовремя, кость постепенно теряет объем, из-за чего носогубные складки становятся более заметными, а овал лица менее четким.

«Наиболее выраженные изменения обычно происходят у пациентов с длительной потерей зубов и атрофией костной ткани. В таких случаях имплантаты и протезирование помогают восстановить высоту прикуса, вернуть жевательную нагрузку и частично поддержать мягкие ткани», — подчеркнул врач.

По его словам, эффект от имплатнов особенно заметен при восстановлении высоты нижней трети лица, поддержке области клыка и улучшении контуров нижней челюсти при выраженной адентии. Однако если зуб был удален недавно и кость еще сохранена, разница может быть незаметна.

Стоматолог добавил, что в некоторых случаях изменения формы лица связывают с уменьшением мышечного напряжения после устранения боли. Он напомнил, что установка имплантов и протезирование в первую очередь являются способом восстановить функцию, жевание и предотвратить дальнейшую потерю костной ткани.

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук до этого предупреждал, что, несмотря на наличие связи между прикусом и осанкой, исправить проблемы со спиной только благодаря ортодонтическому лечению не удастся. Однако, по его словам, с помощью коррекции прикуса можно снизить нагрузку на мышцы.

Ранее россиян предупредили об опасности неправильного ношения брекетов.

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