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Общество

Депутаты Европарламента выступили за сближение с Россией

Немецкие европарламентарии обсудили с Кобяковым налаживание диалога России и ФРГ
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия выступает за восстановление добрососедских отношений с Германией и развитие диалога и сотрудничества по всем направлениям, в том числе по вопросам энергетической безопасности обеих стран, на основе трех принципов: уважать, слушать, понимать. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на встрече с представителями Европейского парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Михаэлом фон дер Шуленбургом и Рутом Фирменихом.

Немецкие евродепутаты обратились к российским властям и прибыли в Москву, чтобы наладить регулярный диалог в рамках двустороннего сотрудничества. Они выразили несогласие с текущей политикой Европарламента и подчеркнули важность сохранения российско‑германского диалога.

«Инициатива немецких парламентариев имеет особое значение и большие перспективы», — отметил Кобяков.

Он напомнил, что Россия и Германия в поствоенный период выстраивали отношения, основанные на прагматическом сотрудничестве. Комментируя политический курс текущих властей Германии, Кобяков отметил, что он выходит за рамки Потсдамских и Ялтинских соглашений и грубо их нарушает.

Также представители российской стороны обсудили с немецкими опубликованную военную стратегию Германии, опубликованную министерством обороны ФРГ впервые за 80 лет. Документ предусматривает сценарий конфликта Североатлантического альянса с Россией, РФ названа в нем «главной угрозой безопасности».

Кобяков выразил мнение о том, что действующие власти Германии находятся под сильным влиянием англосаксонских инициатив, и особо подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором военных конфликтов.

В завершение встречи стороны договорились продолжить усилия по восстановлению, в том числе экономического сотрудничества России и Германии.

Предыдущий визит представителей Европарламента в Москву состоялся в мае 2025 года. Тогда члены партии ССВ прибыли в столицу России для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча Кобякова и представителей политических кругов ФРГ и Европарламента с участием депутатов Бундестага. На ней обсуждались текущее состояние отношений между Россией и Германией, вопросы международной повестки, а также перспективы восстановления конструктивного взаимодействия в разных сферах.

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