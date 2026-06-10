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Общество

В сети представили проект о жизни после спорта

«Чемпионат» запустил проект «Дело чемпионки»
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и благотворительный фонд «Дополнительное время» запустили специальный проект «Дело чемпионки», рассказывающий о спортсменках, которые закончили профессиональную карьеру и открыли бизнес, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Всего проект расскажет о девяти спортсменках из разных регионов России – олимпийских чемпионках и призерках международных соревнований, которые завершили карьеру и развивают собственный бизнес или занимаются общественной деятельностью.

«В спортивных медиа мы много рассказываем о победах, рекордах и медалях. Но реже говорим о том, что происходит после завершения карьеры, хотя именно этот период – один из самых сложных и важных у спортсменов. Опыт, характер и лидерские качества чемпионов продолжают работать и приносить пользу обществу, регионам и людям вокруг», — отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

На «Чемпионате» уже доступны семь историй, героинями которых стали Олеся Красномовец, Маргарита Нестерова, Евгения Белякова, Ирина Правдина, Владлена Бобровникова, Анастасия Гребенкина и Полина Чеканина.

«Мы искали яркие примеры женщин-чемпионок, которые сумели «перепридумать себя» и после завершения своей спортивной карьеры создать бизнес, совершить неочевидный, но очень мощный переход из профессионального спорта в предпринимательство», — рассказала создатель фонда «Дополнительное время» Олеся Серегина.

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