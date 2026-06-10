Семья отбилась от медведя бутылкой с водой и топором

Independent: семья в США смогла отбиться от медведя бутылкой и топором

В калифорнийском городе Маммот-Лейкс супружеская пара отразила нападение 17-месячного черного медведя, используя лишь топор и бутылку с водой, пишет Independent.

Хозяйка увидела, что медведь дерется с одной из ее собак. В этот момент вторая собака выскочила из дома. Женщина попыталась разнять драку и закричала, после чего зверь набросился на нее. Как сообщил заместитель начальника Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии Кори Коллинз, медведь начал кусать и царапать женщину.

Женщина начала бить медведя бутылкой с водой, а ее супруг несколько раз ударил животное тупым концом топора, нанеся ему тяжелые травмы.

Несмотря на серьезные ранения, пара самостоятельно добралась до больницы. Их собаки отделались легкими травмами и, как ожидается, полностью выздоровеют.

Прибывшие на место полицейские обнаружили медведя. Департамент рыболовства и дикой природы признал его угрозой общественной безопасности, и животное было усыплено.

Ранее медведь проник на территорию завода и покалечил четырех человек.