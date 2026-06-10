В России разработают новую концепцию оценки ИИ в студенческих работах

Компания «Антиплагиат», один из ключевых игроков отечественного рынка в сфере проверки академических текстов и создания этических правил работы с нейросетями, представила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) концепцию новой модели проверки студенческих работ с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

В рамках концепции компания предлагает перейти от слепой борьбы с ИИ к более точной и прозрачной модели оценки работы студента. Для этого разрабатывается новое средовое решение под рабочим названием «Антиплагиат 2.0».

Отмечается, что система позволяет оценить как вероятность того, что отдельные фрагменты текста были сгенерированы, так и понять характер, масштаб и степень открытости использования ИИ.

Такой подход, как поясняется, дает возможность отличать добросовестное применение нейросетей — например, для поиска информации, структурирования материала или анализа источников — от практик, которые подменяют самостоятельную интеллектуальную работу и нарушают принципы академической честности.

В основе работы «Антиплагиат 2.0» лежит анализ комплекса текстовых характеристик: структуры документа, стилистических и синтаксических паттернов, типичных речевых оборотов, предсказуемости формулировок, однородности изложения и других признаков, по которым фрагменты с вероятной генерацией отличаются от обычного академического текста. На данный момент решение тестируется в пилотном режиме в 26 ведущих университетах страны, полноценный запуск планируется на осень 2026 года.

«Существующую модель отношения к ИИ в дипломных и курсовых работах придется сжечь и построить заново. Сама по себе галочка «здесь есть ИИ» теряет свой смысл. Важно то, как студент использовал инструмент и добросовестно ли он это сделал», — заявил исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков.

Он подчеркнул, что компания выступает ключевым технологическим партнером государства, а не карательным фильтром.

Ранее базовые рамки обновленного подхода зафиксировал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, указав, что информационные системы являются лишь дополнительным инструментом, а ключевое слово всегда остается за преподавателем.

Недопустимость отправки дипломов на пересдачу исключительно на основании автоматического отчета алгоритма также подчеркивал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

На данный момент перед системой образования и «Антиплагиатом» стоит задача выработки единых стандартов и правил применения ИИ в вузах. Работа в этом направлении уже ведется.