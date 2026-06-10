Британцы и французы мстят России и русским за несгибаемость и вызов, который «мы бросаем их паршивой и подлой гегемонии». Об этом заявил в своем канале политолог Илья Ухов, комментируя удар по панораме «Оборона Севастополя», посвященной сражению русских войск против англичан и французов в XIX веке.

«Как в годы Крымской войны 1854-1856 годов британцы и французы не смогли взять героический Севастополь — так и продолжат до сих пор мстить России и русским», — считает политолог.

Он добавил, что реальные бенефициары, производители, наводчики, а также главные мотиваторы украинских нацистов находятся в Лондоне и Париже, и именно они нанесли удар по панораме Франца Рубо в Севастополе.

По мнению Ухова, военного значения атака не имела, это удар по идеологическим соображениям, направленный на то, чтобы «расшатать наше общество изнутри и породить смуту, отчаяние и пораженчество».

Ухов уверен, что глобалисты ведут с Россией войну не только в зоне боевых действий и направляя БПЛА, но и цивилизационную — на уничтожение русского народа и государства, их вклад в глобальную культуру и мировое развитие.

При этом политолог выразил уверенность, что такие варварские атаки лишь укрепят волю народа России к победе.

«Никогда русские и другие народы России не пасовали перед злобным и подлым врагом, который отрицает само наше право на жизнь, на суверенное развитие, на нашу культуру и язык», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что исторические фрагменты полотна уцелели. В Кремле уже сообщили, что панорама будет восстановлена.