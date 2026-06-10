Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Политолог назвал удар по панораме в Севастополе местью глобалистов русским

Политолог Ухов: России мстят за несгибаемость и вызов гегемонии Лондона и Парижа
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Британцы и французы мстят России и русским за несгибаемость и вызов, который «мы бросаем их паршивой и подлой гегемонии». Об этом заявил в своем канале политолог Илья Ухов, комментируя удар по панораме «Оборона Севастополя», посвященной сражению русских войск против англичан и французов в XIX веке.

«Как в годы Крымской войны 1854-1856 годов британцы и французы не смогли взять героический Севастополь — так и продолжат до сих пор мстить России и русским», — считает политолог.

Он добавил, что реальные бенефициары, производители, наводчики, а также главные мотиваторы украинских нацистов находятся в Лондоне и Париже, и именно они нанесли удар по панораме Франца Рубо в Севастополе.

По мнению Ухова, военного значения атака не имела, это удар по идеологическим соображениям, направленный на то, чтобы «расшатать наше общество изнутри и породить смуту, отчаяние и пораженчество».

Ухов уверен, что глобалисты ведут с Россией войну не только в зоне боевых действий и направляя БПЛА, но и цивилизационную — на уничтожение русского народа и государства, их вклад в глобальную культуру и мировое развитие.

При этом политолог выразил уверенность, что такие варварские атаки лишь укрепят волю народа России к победе.

«Никогда русские и другие народы России не пасовали перед злобным и подлым врагом, который отрицает само наше право на жизнь, на суверенное развитие, на нашу культуру и язык», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что исторические фрагменты полотна уцелели. В Кремле уже сообщили, что панорама будет восстановлена.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!