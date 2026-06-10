В Италии госслужащий 9 месяцев живет в машине из-за маленькой пенсии

В Италии 63-летний отставной государственный служащий Альберто Баньоли уже более девяти месяцев живет в своем старом автомобиле. Из-за низкой пенсии он не может снять квартиру, пишет Leggo.

Баньоли много лет проработал в школьной канцелярии, после чего вышел на досрочную пенсию по состоянию здоровья. Размер выплат оказался недостаточным, чтобы покрывать аренду жилья. Мужчина был выселен и следующие три года провел в центрах приема беженцев. Однако и там, по его словам, он столкнулся с трудностями.

«В одном месте, где я провел два года, было слишком много проблем. Я подвергся нескольким нападениям», — рассказал Баньоли.

Целый год он обращался за помощью в социальные службы муниципалитета Эмполи, но ответа так и не получил. После нескольких месяцев ожидания он решил подать жалобу на ненадлежащую работу государственных служб.

Итальянец подчеркивает, что не просит подачек: у него есть пенсия, и ему нужно лишь доступное жилье. Мужчина призывает к скорейшему разрешению ситуации.

Ранее мужчина купил квартиру на 34 этаже в доме, где всего 32 этажа.