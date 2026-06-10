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Общество

Рухнул перед машиной: появились кадры жесткой посадки Ан-2 на Кубани

Опубликовано видео момента жесткой посадки Ан-2 на Кубани перед ехавшей машиной

Очевидцы сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае, который практически рухнул на обочину прямо возле машины. Кадры авиапроисшествия публикует Telegram-канал «Кубанский Монитор».

Видео сняли местные жители, которые ехали по дороге на машине в станице Калининская. На нем видно, как самолет летит очень низко и петляет, затем «кукурузник» резко идет вниз, задевая землю, и его разворачивает. После этого несколько человек, ставшие очевидцами падения, идут к самолету проверять состояние пилота.

Инцидент произошел вечером 6 июня на территории Славянского района. В Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета сообщили, что пилот воздушного судна не пострадал. После посадки самолет эвакуировали на аэродром базирования. Причины случившегося уточняются. По данным правоохранительных органов, Ан-2 осуществлял сельскохозяйственные работы.

Транспортная прокуратура взяла на контроль проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.

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