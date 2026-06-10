В России ликвидировали «Союз украинцев»

Верховный суд РФ ликвидировал общественную организацию «Союз украинцев России». Об этом сообщило РИА Новости.
Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации организации, чья деятельность ранее была приостановлена на три месяца.
В иске говорилось, что созданный в 2013 году союз, полное название которого — общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России», допустил многочисленные нарушения, которые не были устранены.
Кроме того, организация не подтвердила общероссийский статус, а часть положений ее устава противоречили законодательству РФ.
Представители «Союза украинцев России» в суд не явились, но направили заявление, в котором признали нарушения.
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