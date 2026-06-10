Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В России ликвидировали «Союз украинцев»

Верховный суд РФ ликвидировал организацию «Союз украинцев России»
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд РФ ликвидировал общественную организацию «Союз украинцев России». Об этом сообщило РИА Новости.

Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации организации, чья деятельность ранее была приостановлена на три месяца.

В иске говорилось, что созданный в 2013 году союз, полное название которого — общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России», допустил многочисленные нарушения, которые не были устранены.

Кроме того, организация не подтвердила общероссийский статус, а часть положений ее устава противоречили законодательству РФ.

Представители «Союза украинцев России» в суд не явились, но направили заявление, в котором признали нарушения.

3 июня Верховный суд по иску Минюста ликвидировал политическую партию «Социальная защита».

Ранее ИИ начал использоваться в Верховном суде России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!