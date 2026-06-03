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Политика

Верховный суд ликвидировал партию «Социальная защита»

Верховным судом по требованию Минюста ликвидирована партия «Социальная защита»
Shutterstock

Верховный суд по иску Министерства юстиции РФ ликвидировал политическую партию «Социальная защита». Об этом сообщает РАПСИ.

«Суд удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации партии «Социальной защиты»», — огласил решение судья.

В своем обращении Минюст утверждал, что партия регулярно нарушала федеральный закон «О политических партиях» и отказывалась реагировать на предупреждения, вынесенные регулятором. Одно из требований касалось численности отделений в регионах. По закону партия должна была иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ, но отделения партии «Социальная защита» существовали только в 43 субъектах.

Известно, что организацию возглавляет политический деятель из Костромы Владимир Михайлов, который в судебных документах фигурирует как официальный представитель объединения.

Отмечается, что партия была основана в 2012 году и выступала за соблюдение Конституции и предоставление социальных гарантий гражданам.

Ранее ИИ начал использоваться в Верховном суде России.

 
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