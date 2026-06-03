Верховный суд ликвидировал партию «Социальная защита»

Верховный суд по иску Министерства юстиции РФ ликвидировал политическую партию «Социальная защита». Об этом сообщает РАПСИ.

«Суд удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации партии «Социальной защиты»», — огласил решение судья.

В своем обращении Минюст утверждал, что партия регулярно нарушала федеральный закон «О политических партиях» и отказывалась реагировать на предупреждения, вынесенные регулятором. Одно из требований касалось численности отделений в регионах. По закону партия должна была иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ, но отделения партии «Социальная защита» существовали только в 43 субъектах.

Известно, что организацию возглавляет политический деятель из Костромы Владимир Михайлов, который в судебных документах фигурирует как официальный представитель объединения.

Отмечается, что партия была основана в 2012 году и выступала за соблюдение Конституции и предоставление социальных гарантий гражданам.

Ранее ИИ начал использоваться в Верховном суде России.