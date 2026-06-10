Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Москвич устроил митинг у центра помощи матерям-одиночкам, не желая платить алименты

В Москве прошел мужской митинг против женщин, организованный алиментщиком

В Москве многодетный отец устроил митинг возле центра помощи матерям-одиночкам из-за вынужденных выплат алиментов на своих детей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Мужчина соорудил плакаты с мизогинными лозунгами и собрал группу единомышленников, чтобы протестовать у дверей штаба, помогающего матерям-одиночкам. Оказалось, что бывшая жена активиста через суд добилась алиментов, и теперь мужчина вынужден содержать троих детей.

Большинство участников акции — подростки, не достигшие совершеннолетия. Они пришли поддержать мужчину, поскольку в будущем не планируют связывать жизнь с женщинами и боятся, что им придется воспитывать и содержать собственных детей.

Свидетельницы начали снимать происходящее на телефоны. Мужчины в возрасте прятались от камер, а подростки не скрывали своих лиц. Привлекли ли их к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, не уточняется.

Ранее житель Кузбасса скрывался от алиментов, прикрываясь братом-близнецом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!