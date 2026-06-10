Москвич устроил митинг у центра помощи матерям-одиночкам, не желая платить алименты

В Москве многодетный отец устроил митинг возле центра помощи матерям-одиночкам из-за вынужденных выплат алиментов на своих детей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Мужчина соорудил плакаты с мизогинными лозунгами и собрал группу единомышленников, чтобы протестовать у дверей штаба, помогающего матерям-одиночкам. Оказалось, что бывшая жена активиста через суд добилась алиментов, и теперь мужчина вынужден содержать троих детей.

Большинство участников акции — подростки, не достигшие совершеннолетия. Они пришли поддержать мужчину, поскольку в будущем не планируют связывать жизнь с женщинами и боятся, что им придется воспитывать и содержать собственных детей.

Свидетельницы начали снимать происходящее на телефоны. Мужчины в возрасте прятались от камер, а подростки не скрывали своих лиц. Привлекли ли их к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, не уточняется.

Ранее житель Кузбасса скрывался от алиментов, прикрываясь братом-близнецом.