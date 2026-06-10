Стало известно состояние британца, на которого напал с ножом мигрант из Судана

Мужчина, на которого напал мигрант в британском Белфасте, лишился левого глаза. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на судебное слушание по делу.

Отмечается, что 30-летний выходец из Судана Хади Алодид, обвиняемый в покушении на убийство в связи с нападением, не выступал в суде и не отвечал на вопросы.

8 июня полиция Северной Ирландии предъявила Алодиду обвинения в покушении на убийство. Мужчина напал с ножом на местного жителя на одной из улиц Белфаста, изрезал ему лицо и шею. Пострадавшего госпитализировали тяжелом состоянии.

Главный констебль полиции Северной Ирландии Джон Бутчер заявил, что Алодид прибыл в Белфаст из Ирландии в 2023 году. До этого суданец проживал в Париже. Сразу после прибытия в Британию мужчина подал прошение о предоставлении убежища и получил разрешение остаться в стране до 2028 года.

Вечером 9 июня в связи с произошедшим в Белфасте начались массовые беспорядки, протестующие поджигали дома, автомобили и предприятия.

Ранее на севере Нидерландов противники размещения мигрантов устроили беспорядки и пожар.