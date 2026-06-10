В Австралии начнут отстрел тысяч диких лошадей

Власти Австралии приступают к массовому отстрелу диких лошадей породы брумби с вертолетов в национальном парке Костюшко, пишет Daily Mail.

Операция направлена на сокращение популяции, насчитывающей до 16 тысяч особей. По данным официальных лиц, животные наносят серьезный ущерб хрупкой экосистеме.

Решение вызвало яростное сопротивление зоозащитников. Петиция против отстрела собрала около 220 тысяч подписей в соцсетях. Активисты называют метод «совершенно варварским», негуманным и непрозрачным, настаивая на культурной и исторической ценности брумби для австралийцев.

Однако природоохранные ведомства настаивают на научных доказательствах вреда, который растущая популяция наносит местной растительности и почвам.

Отстрел продлится до конца июня. Параллельно рассматриваются альтернативные методы: отлов, переселение и контроль рождаемости лошадей.

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