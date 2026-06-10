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Москвичи смогут в режиме онлайн следить за обитателями «Москвариума»

Москвичам стала доступна подводная онлайн-трансляция из «Москвариума»
Максим Денисов/mos.ru

Портал mos.ru запустил первую подводную онлайн-трансляцию из «Москвариума» на ВДНХ, сообщается на сайте портала.

Как отметила заместитель генерального директора «Москвариума» Ирина Мейнцер, цель проекта – приобщить каждого к удивительному подводному миру.

«Мы стремимся не просто удивить, а заинтересовать, пробудить желание изучать и беречь этот хрупкий мир», — сказала она.

В аквариуме обитают гигантские арапаймы, краснохвостые сомы и рыбы паку. Воспользоваться онлайн-трансляцией можно ежедневно с 10 до 22 часов на портале. Также пользователям будут доступны записи трансляции.

Кроме того, пользователи смогут включить фоновую мелодию на странице с трансляцией.

Также зрители смогут увидеть русалку, которая появляется в аквариуме с началом шоу по субботам и воскресеньям.

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