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Общество

Город в Австралии продают по цене дома

Daily Mail: в Австралии выставили на продажу за $400 тыс. город с двумя жителями
Pauline Mongarny/Shutterstock/FOTODOM

Один из самых маленьких городов мира выставили на продажу в Австралии. Населенный пункт Куладди, где сейчас проживают всего два человека, оценили в 400 тыс. австралийских долларов (более 20,1 млн рублей), сообщила газета Daily Mail.

Куладди расположен в штате Квинсленд более чем в 800 километрах к западу от Брисбена. Вместе с городом покупатель получит придорожный комплекс с четырехкомнатным домом, мотель, магазин, паб и четырехзвездочный ресторан.

Сейчас в городе живут Кэрол Ярроу и Джо Корнел. В 2023 году они приобрели местный комплекс Foxtrap Road House и рассчитывали за три года вдохнуть новую жизнь в населенный пункт, у которого есть собственный почтовый индекс.

Однако срок их плана подходит к концу. Ярроу собирается выйти на пенсию, а Корнел — переехать. В результате город выставили на продажу.

Представитель агентства недвижимости Charleville Real Estate Бекки Джейсман отметила, что численность населения Куладди фактически определяется количеством владельцев комплекса Foxtrap. По ее словам, если объект приобретут четыре человека, население города сразу удвоится.

Она добавила, что такой образ жизни может заинтересовать семьи, компании друзей или людей, ищущих необычное место для жизни.

Новому владельцу придется выполнять сразу несколько ролей: заниматься доставкой почты, работать в пабе и магазине, принимать гостей мотеля и готовить еду. Кэрол Ярроу рассказала, что основная работа связана с рестораном и пабом, а также с обслуживанием почтового маршрута.

В прошлом Куладди был крупным железнодорожным узлом. На пике развития здесь проживали около 270 человек, работали школа, мясная лавка и полицейский участок.

Упадок города начался после продления железнодорожной линии до другого населенного пункта в 1917 году. После прекращения пассажирского сообщения в 1967 году жители стали массово уезжать, а местная экономика пришла в упадок.

Несмотря на это, Куладди до сих пор остается важной остановкой для путешественников, следующих через отдаленные районы Австралии. Местные жители отмечают, что сюда регулярно приезжают бывшие жители города и туристы, а сама жизнь здесь отличается спокойствием и размеренным ритмом.

Ранее под Волгоградом выставили на продажу настоящую рыцарскую крепость.

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