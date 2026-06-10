Женщина пролетела 10 этажей вниз по мусоропроводу и застряла в куче отходов

В США 25-летняя девушка серьезно травмировалась, упав в мусоропровод и пролетев вниз 10 этажей. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел около 13:00 в воскресенье, 7 июня, в Хакенсаке, штат Нью-Джерси. Массиэль Гутьеррес, проживающая в многоквартирном доме на Мэйн-стрит, выносила коробки на седьмой этаж, когда услышала крики женщины из мусоропровода. Сначала она испугалась и ушла, но затем вернулась, спросила, все ли в порядке, и позвала на помощь.

Спасатели установили, что женщина упала в мусоропровод на 14-м этаже и застряла на груде мусора в районе третьего или четвертого этажа. Чтобы извлечь ее, пришлось вскрыть часть мусоропровода — пожарные использовали пилы для снятия панелей, вытаскивали мусор до тех пор, пока женщина не смогла выбраться ногами вперед. Операция заняла чуть менее 30 минут.

Власти сообщили, что женщина госпитализирована со значительными травмами. Перед падением, по данным полиции, она употребляла алкоголь и приняла наркотические вещества. По факту ЧП начато расследование.

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