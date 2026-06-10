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Общество

Пилот крупной пассажирской авиакомпании 17 лет управлял самолетом без лицензии

В Канаде будут судить пилота, годами выполнявшего рейсы без необходимой лицензии
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

Канадские власти обвинили 59-летнего пилота Air Canada Джеффа Уолла в мошенничестве. По версии следствия, он налетал сотни часов за 17 лет в качестве капитана, несмотря на отсутствие необходимой лицензии, пишет The New York Times.

Уолл, вышедший на пенсию в прошлом году, обладал некоторыми действительными летными удостоверениями, но не имел лицензии от Transport Canada, необходимой для полетов в качестве капитана. Несмотря на это, он был капитаном на 900 рейсов с 2009 по 2025 год.

Поведение пилота стало подозрительным в марте 2025 года, когда он предъявил сомнительные документы во время обычной проверки. Это положило начало расследованию, после чего он был арестован и позже освобожден, суд назначен на конец июня.

Мужчине предъявлены семь обвинений, включая мошенничество на сумму более $5000, подделку документов и нанесение ущерба обществу.

Air Canada заявила, что действия Уолла «не поставили под угрозу безопасность пассажиров», поскольку пилоты проходят летную подготовку каждые шесть месяцев и успешно демонстрируют компетентность. Однако компания признала, что надлежащее лицензирование — важный элемент безопасности.

Ранее на Алтае наказали пилота, посадившего вертолет на лед реки ради хоккея.

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