Пассажиры «Аэрофлота» смогут попробовать локальные российские блюда на внутренних рейсах

Пассажиры класса «Бизнес» смогут попробовать локальные российские блюда на рейсах «Аэрофлота» из Красноярска, Перми, Якутска, Казани и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Проект локальных блюд на рейсах «Аэрофлота», приуроченный ко Дню России, пройдет с 12 июня по 12 июля 2026 года.

В авиакомпании отметили, что проект создан с целью познакомить пассажиров с кулинарными особенностями и традициями разных регионов России.

На рейсах из Красноярска пассажиры смогут попробовать грильяж из кедровых орехов, на рейсах из Перми пассажирам предложат пирожок «Посикунчик», а на рейсах из Екатеринбурга – шаньга с картофелем.

ПАО «Аэрофлот»

Также пассажиры, вылетающие из Якутска, смогут попробовать «Керчэх» на основе взбитых сливок с натуральными ягодами и пирожок «Сандалы» с брусникой из лесов Якутии.

Кроме того, авиакомпания предложит на рейсах из Казани самый известный десерт татарской национальной кухни чак-чак.

Ранее «Аэрофлот» отметил пятилетие сибирского хаба в международном аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовского. Всего за это время через красноярский авиаузел было перевезено более 8,7 млн пассажиров.